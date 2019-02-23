Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:42

Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей во Франции

за рубежом

19:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Париже из-за митингов участников движения "желтые жилеты". Соответствующее сообщение опубликовано в микроблоге ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в Twitter.

"В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", – говорится в сообщении.


Как сообщают французские СМИ, в акциях протестов "желтых жилетов" во Франции по последним данным приняли участие около 14 тысяч человек. По информации местных правоохранительных органов, четыре тысячи из них вышли на митинги в Париже.

Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в ноябре 2018 года после повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу.

Между тем, по данным социологов, больше половины граждан Франции уже не поддерживают "желтых жилетов" и хотят, чтобы они прекратили проводить свои акции. Согласно результатам соцопросов, против "желтых жилетов" сейчас выступают 56% французов, что на 11% больше, чем месяцем ранее.

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика