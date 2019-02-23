Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей во Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Париже из-за митингов участников движения "желтые жилеты". Соответствующее сообщение опубликовано в микроблоге ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в Twitter.

"В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", – говорится в сообщении.

#Франция - В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/7e7DaE1Hte — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 23 февраля 2019 г.



Как сообщают французские СМИ, в акциях протестов "желтых жилетов" во Франции по последним данным приняли участие около 14 тысяч человек. По информации местных правоохранительных органов, четыре тысячи из них вышли на митинги в Париже.

Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в ноябре 2018 года после повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу.

Между тем, по данным социологов, больше половины граждан Франции уже не поддерживают "желтых жилетов" и хотят, чтобы они прекратили проводить свои акции. Согласно результатам соцопросов, против "желтых жилетов" сейчас выступают 56% французов, что на 11% больше, чем месяцем ранее.