Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей во Франции

Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Париже из-за митингов участников движения "желтые жилеты". Соответствующее сообщение опубликовано в микроблоге ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в Twitter.
"В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", – говорится в сообщении.
#Франция - В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/7e7DaE1Hte
Как сообщают французские СМИ, в акциях протестов "желтых жилетов" во Франции по последним данным приняли участие около 14 тысяч человек. По информации местных правоохранительных органов, четыре тысячи из них вышли на митинги в Париже.
Движение "желтых жилетов" появилось во Франции в ноябре 2018 года после повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу.
Между тем, по данным социологов, больше половины граждан Франции уже не поддерживают "желтых жилетов" и хотят, чтобы они прекратили проводить свои акции. Согласно результатам соцопросов, против "желтых жилетов" сейчас выступают 56% французов, что на 11% больше, чем месяцем ранее.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.