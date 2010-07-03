Американцы не нашли фейков в новостях RT France о "желтых жилетах"

Американская неправительственная организация AVAAZ не обнаружила фейков в материалах RT France о протестах "желтых жилетов". Результаты исследования не подтверждают обвинения в адрес российских СМИ со стороны французских властей, передает RT.
Более того, как выяснили аналитики AVAAZ, RT France лидирует по количеству просмотров видео о протестах во Франции на YouTube. Российский канал заметно опережает Le Monde, FRANCE 24 и Le Figaro. По словам экспертов, даже AVAAZ, настроенная критично по отношению к России, была вынуждена признать качество информации на RT и популярность канала во Франции.
"Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про "желтые жилеты" в два раза больше, чем у главных французских СМИ, вместе взятых! Тот неловкий момент, когда я нежно люблю американскую НКО", – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Facebook.
AVAAZ была основана в США в 2007 году по инициативе консультанта ООН Рикена Патела и экс-конгрессмена от Демократической партии Тома Периелло. Известно, что организация разместила на своем сайте петицию в поддержку акта Магнитского, а в прошлом году призывала бойкотировать чемпионат мира в России.
Ранее Европарламент обвинил РФ во вмешательстве в выборы за рубежом и в распространении фейков. В частности, в Европе без каких-либо доказательств заявили, что Москва старается повлиять на политический климат в США, Великобритании и Франции.
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