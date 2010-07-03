Европарламент обвинил РФ во вмешательстве в выборы за рубежом

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Члены Европарламента подготовили доклад о влиянии Москвы на выборы в других странах. Они убеждены во вмешательстве России в события в США, Великобритании и Франции, передает RT.

Среди бездоказательных обвинений упомянута роль РФ в голосовании, посвященном выходу Соединенного королевства из Евросоюза. Кроме того, в тексте сказано, что Москва якобы распространяет фейки за рубежом.

Примечательно, что европейские аналитики заявили об отсутствии юридических оснований для инициации судебного разбирательства против России.

Еще ряд экспертов полагают, что ЕС готовит информационное поле для объяснения результатов выборов в Европарламент, намеченных на май.

Ранее источники в политических кругах поведали о планах Соединенных Штатов Америки, связанных с запуском центров борьбы с "влиянием РФ". В 2019–2020 года сеть Национальных центров цифровых расследований планируют запустить по всему миру при участии местных СМИ и НПО.