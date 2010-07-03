Эксперты назвали экотуризм спасением от мегаполисов

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Проекты по развитию экотуризма в России становятся все более востребованными среди иностранцев.

"Жемчужины России, безусловно, привлекательны и для иностранных путешественников. Ресурс России в этом направлении переоценить невозможно", – цитирует ИА "НСН" директора оператора "Алеан" Оксану Булах.

По ее словам, главный потребитель познавательного экологического туризма – школьники и студенты.

"Им важно узнавать больше о дикой природе. Второй сегмент – это жители мегаполисов, которые там отдыхают и перезагружаются", – рассказала эксперт.

Ранее сообщалось, что Минприроды планирует закрепить понятие "экологический туризм" в российском законодательстве. Это позволит возводить на территориях заповедников и нацпарков объекты инфраструктуры. Но экологи опасаются, что инициатива может обернуться капитальной застройкой природоохранных территорий.

Королевство Бутан возглавило рейтинг стран, которые стоит посетить в следующем году. Там туристы смогут отдохнуть от цивилизации, изучить философию буддистов и достичь гармонии с природой. Второе место в рейтинге заняла Англия. Туманный Альбион может похвастаться "отличными видами на побережье". Тройку лидеров завершает Северная Македония, которая славится своими древними традициями и аутентичными блюдами.

