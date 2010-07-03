Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

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Королевство Бутан возглавило рейтинг стран, которые стоит посетить в следующем году, по версии портала Lonely Planet. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Бутан привлекает путешественников своими нехожеными горными тропами, чистым воздухом, многочисленными монастырями и буддистскими храмами. Там туристы смогут отдохнуть от цивилизации, изучить философию буддистов и достичь гармонии с природой.

Второе место в рейтинге заняла Англия. Туманный Альбион может похвастаться "отличными видами на побережье". Тройку лидеров завершает Северная Македония, которая славится своими древними традициями и аутентичными блюдами.

В рейтинг также вошли остров Аруба в Карибском море, африканское королевство Эставини, более известное как Свазиленд, Коста-Рика, Нидерланды. Эксперты внесли в список африканскую Либерию, Марокко и Уругвай.

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