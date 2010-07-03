Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:39

Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

туризм за рубежом общество

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Joe Giddens

Королевство Бутан возглавило рейтинг стран, которые стоит посетить в следующем году, по версии портала Lonely Planet. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Бутан привлекает путешественников своими нехожеными горными тропами, чистым воздухом, многочисленными монастырями и буддистскими храмами. Там туристы смогут отдохнуть от цивилизации, изучить философию буддистов и достичь гармонии с природой.

Второе место в рейтинге заняла Англия. Туманный Альбион может похвастаться "отличными видами на побережье". Тройку лидеров завершает Северная Македония, которая славится своими древними традициями и аутентичными блюдами.

В рейтинг также вошли остров Аруба в Карибском море, африканское королевство Эставини, более известное как Свазиленд, Коста-Рика, Нидерланды. Эксперты внесли в список африканскую Либерию, Марокко и Уругвай.

Ранее специалисты в сфере туризма назвали самые популярные страны для отдыха у путешественников из России. Оказалось, что чаще всего россияне выбирают Италию, Испанию и Таиланд.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика