Для туристов из России разработали альтернативу отдыху в Турции

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Отели популярного китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, сообщает газета "Известия".

Как рассказал президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, чтобы реализовать идею, они пригласили турецких специалистов, а также сами ездили в Турцию для досконального изучения всех тонкостей этой системы.

Сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Россиянам обещают, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения "все включено" не будет: тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.

Ван Дон Чин отметил, что российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что российские туристы в качестве альтернативы Турции могут выбрать страны Средиземноморья, которые сравнимы с Антальей по цене, инфраструктуре и погоде.



По его словам, в первую очередь можно отправиться на Кипр, а также в Балканские страны. Барзыкин также назвал Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.

В 2019 году российские туристы установили рекорд посещаемости Турции. За восемь месяцев страну посетили 4,8 миллиона россиян, что на 15,4 процента больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным АТОР, в топ-5 направлений на ноябрьские даты у жителей Центральной России вошли как черноморские курорты, так и традиционно популярные экскурсионные направления. Лидером текущего спроса у большинства является Сочи, где очень востребован отдых на побережье и в отелях Красной Поляны. На втором месте по спросу Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. Также есть спрос на такие курорты Краснодарского края, как Анапа и Геленджик, востребован Крым, экскурсионные туры в Калининград и в Москву.