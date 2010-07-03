Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха у россиян

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Специалисты сервиса для планирования путешествий назвали наиболее популярные страны для отдыха у туристов из России, сообщает ИА "НСН".

Выяснилось, что россиянки чаще всего выбирают Италию. Эта страна получила два раза больше голосов, чем остальные. Второе место в женском рейтинге заняла Испания, а третье – Россия. В пятерку популярных у женщин стран вошли Таиланд и Франция.

В мужском списке первое место занял Таиланд. В тройку лидеров попали Италия и Испания. На четвертом месте оказалась Россия, а на пятом – США. По словам экспертов, мужчины в основном предпочитают отдыхать в теплых курортных странах.

В целом предпочтения российских туристов различаются в зависимости от пола и возраста. Туры по Европе больше всего любят женщины, а мужчины выбирают спокойный отдых на пляже. Молодые россияне предпочитают активные походы, сплавы по рекам и восхождения в горы.

Ранее канадское туристическое агентство опросило более тысячи журналистов, блогеров и путешественников и составило рейтинг из 50 самых красивых городов мира. Первое место рейтинга занял Париж. В рейтинг попал лишь один российский город – Санкт-Петербург, который разместился в середине списка, заняв 35-е место.

