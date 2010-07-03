В АТОРе назвали самые популярные внутренние направления на Новый год

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Самым популярным направлением для отдыха в новогодние праздники стал Краснодарский край, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В частности, речь идет о Сочи и Красной поляне.

По данным Агентства "Москва", они возглавляют рейтинг продаж сразу нескольких крупных туроператоров.

Эксперты считают, что это направление сохранит первенство по спросу на внутреннем рынке не только на Новый год, но и на зимний сезон в целом. Объясняется это тем, что в Краснодарском крае есть возможность совместить отдых в горах с отдыхом на побережье.

Также туристы бронируют отели Санкт-Петербурга, Подмосковья, Калининграда, Казани, Великого Устюга и Карелии.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что в 2019 году ноябрьские праздники обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом году. Это касается путешествий как за рубеж, так и по России. Путешествие по стране семье из трех человек обойдется в 25-30 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка за границу на двоих.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха назвал самые популярные города России для семейного отдыха на ноябрьские праздники. В первую десятку вошли города-курорты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья, а также Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты выяснили, что туристы бронируют семейные поездки в Москву в среднем на четыре дня, на аренду жилья в столице они потратят около 3 тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге путешественники намерены отдохнуть пять дней и потратить на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.

На черноморском побережье дешевле всего проживание обойдется в Сочи (1,2 тысячи рублей в сутки), а дороже – в Ялте (2,3 тысячи рублей в сутки). Дольше всего туристы планируют отдыхать в ноябре в крымском городе Саки.