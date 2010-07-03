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Общество

11:17

Москва вошла в десятку самых популярных мест на ноябрьские праздники

туризм общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский сервис бронирования жилья для отдыха назвал самые популярные города России для семейного отдыха на ноябрьские праздники. В первую десятку вошли города-курорты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья, а также Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты выяснили, что туристы бронируют семейные поездки в Москву в среднем на четыре дня, на аренду жилья в столице они потратят около 3 тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге путешественники намерены отдохнуть пять дней и потратить на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.

На черноморском побережье дешевле всего проживание обойдется в Сочи (1,2 тысячи рублей в сутки), а дороже – в Ялте (2,3 тысячи рублей в сутки). Дольше всего туристы планируют отдыхать в ноябре в крымском городе Саки.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что в 2019 году ноябрьские праздники обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом году. Это касается путешествий как за рубеж, так и по России. Путешествие по стране семье из трех человек обойдется в 25-30 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка за границу на двоих.

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