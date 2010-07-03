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Общество

13:35

Российские туристы назвали выгодные для шоппинга страны

туризм общество

Фото: depositphotos/czgur

Туристы из России назвали наиболее выгодные для шоппинга страны. Лидером, по мнению 23% россиян, стала Чехия. Об этом говорят данные опроса, проведенного одним из туристических порталов.

По словам путешественников, в Праге цены в два раза ниже московских. На втором месте оказалась Венгрия, покупки в которой посчитали бюджетными 17% опрошенных туристов. Замыкает тройку лидеров Сербия, за эту страну проголосовали 15% респондентов. Еще 14% отдали свой голос за Испанию.

Порядка 10% опрошенных выбрали Вьетнам. Грузия показалась дешевой только 9% россиян, а 7% путешественников назвали низкими цены в Португалии. На последнем месте рейтинга оказалась Турция, за нее проголосовали 5% туристов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России выяснили, что главным направлением для отдыха в новогодние праздники стал Краснодарский край. В частности, речь идет о Сочи и Красной поляне.

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