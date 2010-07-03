Эксперты назвали самые красивые города мира

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Канадское туристическое агентство опросило более тысячи журналистов, блогеров и путешественников и составило рейтинг из 50 самых красивых городов мира.

Первое место рейтинга занял Париж. На втором месте оказался Нью-Йорк, а на третьем – Лондон. В десятку самых красивых городов планеты вошли Венеция, Ванкувер, Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сидней и Рим. По словам экспертов, в первой двадцатке списка доминируют города Европы.

В рейтинг попал лишь один российский город – Санкт-Петербург, который разместился в середине списка, заняв 35-е место, сообщает "Мир 24".

Ранее туристы из России назвали наиболее выгодные для шопинга страны. Лидером, по мнению 23% россиян, стала Чехия. По словам путешественников, в Праге цены в два раза ниже московских. На втором месте оказалась Венгрия, покупки в которой посчитали бюджетными 17% опрошенных туристов. Замыкает тройку лидеров Сербия.

