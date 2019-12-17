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Общество

17 декабря, 19:20

Названы самые посещаемые города мира в 2019 году

общество туризм

Гонконг признан самым посещаемым городом мира в 2019 году, сообщает CNN со ссылкой на данные британской компании по исследованию рынка Euromonitor International Top 100 City Destination 2019.

В этом году Гонконг посетило более 26,7 миллиона человек. И это несмотря на то, что туристическая индустрия страдает из-за антиправительственных протестов.

Второе место занял таиландский Бангкок, который посетили 19,5 миллиона человек. Тройку замкнул Лондон (более 19 миллионов туристов).

Далее идут Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и Стамбул. В топ-20 не оказалось ни одного российского города.

Ранее Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards – "Лучшее туристское направление. Город". По словам Сергея Собянина, в этом году российскую столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники.

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