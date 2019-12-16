Новые правила получения шенгенской визы вступят в силу в 2020 году

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Новые поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения долгосрочных шенгенских виз, вступят в силу с 2020 года. Об этом рассказал генеральный консул Италии Франческо Форте, сообщает РИА Новости.

По его словам, новые правила скорректируют периоды длительности визы. Виз на три и четыре года больше не будет. Останутся визы на год, два года и пять лет. "Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу", – отметил дипломат.

Многократную визу на год будут выдавать в том случае, если заявитель законно использовал три визы за предыдущие два года. Если заявитель в течение двух лет получил и законно использовал годовую визу, то он сможет рассчитывать на двухлетнюю визу.

Визы на 5 лет можно будет получить, если заявитель три года законно использовал многократную двухлетнюю визу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры о визовом режиме между Евросоюзом и Россией, которые были заморожены в 2013 году, до сих пор пребывают в этом состоянии.

