Желающим уехать на Новый год рекомендовали поспешить с оформлением визы

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Желающим получить визу до новогодних праздников следует поторопиться из-за изменений в графике работы консульств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Она объяснила, что перед новогодними праздниками практически все генеральные консульства изменят свой график работы. По ее словам, обычно консульства прекращают работу с 23 или 24 декабря.
"Конечно, лучше закладывать для оформления визы две недели, но если документы еще не готовы, то осталось совсем мало времени, буквально несколько дней, когда еще можно собрать документы и подать их на визу", – пояснила Ломидзе.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону.
На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Также снизилась цена на билеты из Москвы в Тиват (Черногория), на 45% – из Москвы в Нью-Йорк (США), на 44% – из Москвы в Тирану (Албания).
Аналитики напоминают, что средняя цена на авиабилеты в последнюю неделю декабря всегда оказывается на 30–35% выше, чем в середине месяца. Если отправиться в путешествие через неделю после Нового года, можно сэкономить на стоимости билета до 20%.
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