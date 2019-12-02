Эксперты рассказали, как можно найти выгодный тур в новогодние каникулы

До новогодних праздников остается меньше месяца, при этом еще не все москвичи определились с тем, куда ехать, чтобы отдохнуть от городской суеты. Если вы один из таких людей, то не стоит паниковать. По словам экспертов, даже сейчас еще можно найти доступные варианты для зимнего отпуска как в России, так и за ее пределами. Рассказываем, куда и как можно успеть улететь на Новый год по демократичным ценам.

Популярные направления

Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Сочи. Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Ежегодно любители путешествий с нетерпением ждут продолжительных новогодних праздников. И несмотря на то, что в текущем году 30 и 31 декабря будут рабочими, остается еще восемь дней в январе. Эксперты отмечают, что, как и раньше, среди россиян востребованными остаются не только поездки за рубеж, но и по России. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, на внутреннем рынке популярностью пользуются в том числе горда федерального значения.

"Популярен отдых в Новый год в Москве, Санкт-Петербурге, на Черноморском побережье, в Крыму, Вологодской области. На эти направления есть достаточно широкий сегмент потребителей, начиная от родителей с детьми, потому что в этот период проходят также школьные каникулы, и заканчивая теми, кто хочет просто отдохнуть", – рассказал он.

Туристы с удовольствием отправляются на горнолыжные курорты и в санатории: Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье и многие другие. "По югу России здравницы и пансионаты активно предлагают новогодние программы. Это в том числе и Кавказские минеральные воды (КМВ). Хоть купаться уже нельзя, но есть бассейны и комфортная погода", – пояснил эксперт.



Великий Устюг. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

А вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью Москве 24 добавил, что Россия вошла в тройку самых востребованных направлений у россиян.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Понятно, традиционно востребованы Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия, Доминикана. Но также пользуются популярностью путешествия в Казань, Великий и Нижний Новгород, Кострому, Великий Устюг, Ярославль.

"Причем не только маршруты по Золотому кольцу и по городам Серебряного ожерелья России – по северу страны, есть еще маршрут "Русские усадьбы", "Императорский маршрут" для людей, которые хотят узнать много интересного про страну", – рассказал собеседник Москвы 24.



По данным АТОР, в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений на новогодние праздники вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа, Индонезия и Малайзия. Стоимость туров с вылетом на неделю в трехзвездочный отель с завтраком или по системе "все включено" стартует от 45–50 тысяч рублей на человека, а средняя стоимость недельной путевки – 75–80 тысяч рублей. Доля пляжных туров на выездных направлениях – 60–65 процентов. А самые востребованные внутренние направления у россиян на Новый год – Сочи, Краснодарский край, курорты Кавказских минеральных вод (КМВ), Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое Кольцо и Великий Устюг. Замыкают этот список все экскурсионные направления – от Мурманска до Хабаровска. Причем цены на туры в пределах России сильно разнятся – от двух тысяч рублей на человека на четыре дня до 360 тысяч рублей на тот же срок. А средняя цена тура без учета дороги – порядка 18–25 тысяч рублей на пять дней в отеле категории "три звезды".



Как найти удачный тур?

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, более половины российских туристов уже забронировали свои путевки за несколько месяцев до выезда. Однако остальным не стоит расстраиваться, поскольку на любое из вышеперечисленных направлений все еще можно попасть, причем по вполне демократичным ценам. Для этого в первую очередь предложения стоит искать у туроператоров, подчеркивает специалист.

"Если вы планируете провести отдых по принципу "солнце-море" на массовых курортах, то гораздо выгоднее обратиться к туроператорам, так как зачастую билет в пакетном предложении получается априори дешевле, чем покупка отдельного билета в высокий сезон", – говорит он.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Есть много сайтов, где можно сравнить цены на отели через поиск. Пока места есть на многих курортах, однако не всегда может получиться подтвердить тот отель, который хотелось, поскольку многие уже стоят на "стоп-сейле".

При этом не надо гоняться за дешевизной, напоминают специалисты. Если говорить о туроператорах, то лучше стараться покупать у тех, кто зарекомендовал себя на рынке, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Стоит заглянуть на сайт компании, прозвонить в отель или пансионат, чтобы уточнить реальные условия и цены, чтобы себя обезопасить. Также не стоит забывать о медицинской страховке", – добавил он.

По его словам, можно попробовать улететь и самому, если в планах отдых не на массовом направлении. "Если поездка внутри страны или в Европу, то те, кто знает, где остановиться, могут выловить какую-то заветную комбинацию самостоятельно", – уверен Барзыкин.



Сэкономить на поездке можно также, выбрав нетрадиционные даты вылета. Например, если выезжать до 23 декабря или после 4 января, когда большинство туристов из других стран уже возвращается домой.

"По билетам – искать безбагажные невозвратные тарифы, стыковочные рейсы, так как они дешевле прямых, также рейсы в неудобное время вылета, когда теряются сутки в дороге", – советует Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Например, вы вылетаете в ночь или ранним утром. Есть также вариант альтернативных аэропортов: купить билет в какую-то ближайшую страну, а потом поездом или автобусным трансфером добираться до своего конечного пункта.

Также вместо отелей можно рассмотреть проживание на съемных квартирах или в апартаментах. "Выбирая апартаменты, люди могут сэкономить на ресторанах, готовя еду сами дома. Аренда апартаментов, квартир и домов также выгодна, если вы отправляетесь на отдых большой компанией друзей или родственников", – заключил вице-президент АТОР.