В Кремле оценили возможность безвизового режима между ЕС и Россией

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Переговоры о визовом режиме между Евросоюзом и Россией, которые были заморожены в 2013 году, до сих пор пребывают в этом состоянии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что до 2013 года переговоры находились на "продвинутой стадии", однако затем они были прекращены по инициативе ЕС. Сейчас никаких контактов по линии Москва – Брюссель по этому вопросу нет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований между странами. Лавров отметил тенденцию роста турпотока из России на Мальдивы. По его словам, партнеры заверили российскую сторону, что будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных туристов.

В настоящее время безвизовый режим для россиян действует в 116 странах мира. РФ занимает 51-ю строчку в "Индексе паспортов".

