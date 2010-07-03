Россия допускает возможность отмены виз для граждан Грузии

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Российские власти рассматривают возможность отмены виз для граждан Грузии, так как заинтересованы в нормализации отношений двух стран.

"Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня", – цитирует газета "Известия" замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Визовый режим для граждан Грузии был облегчен в РФ в 2015 году. Гражданам этой страны оформляют деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.

Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году по решению правительства РФ, затем Грузия в ответ на это ввела визовый режим для граждан РФ. С 2004 года Грузия в одностороннем порядке упростила визовый режим для граждан РФ, которые с тех пор получали визы сроком на 1-3 месяца непосредственно по прибытии в страну.

С 1 марта 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила для граждан РФ визовый режим при въезде в страну.

21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Ограничение связано с акциями протеста в Тбилиси.

Поводом для них послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на таких мероприятиях. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

