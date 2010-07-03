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16:39

Россиян стали чаще не пускать в Израиль

туризм

16:39

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Фото: depositphotos/dnaveh

Российские туристы стали чаще сталкиваться с проблемами при прохождении границы в Израиле, сообщает газета "Аргументы и факты".

По данным МИД РФ, с января по май текущего года в Израиль не пустили около двух тысяч россиян. За весь прошлый год выйти за пределы аэропорта не смогли более четырех тысяч российских туристов.

На решение пограничников не влияют ни оплаченные отели, ни купленные назад билеты. Иерусалим, комментируя ситуацию, объясняет, что страна привлекает нелегальных мигрантов, которые едут туда на заработки. Из-за этого в нелегальной миграции могут заподозрить любого.

Строгие правила Израиля распространяются не только на российских туристов, но также граждан из стран СНГ, Грузии и Украины. При планировании поездок в эту страну рекомендуется тщательно подготовиться к возможной проверке представителями местных миграционных властей.

В аэропорту Израиля могут не только досмотреть багаж прибывающих лиц, но и просмотреть телефонные контакты, историю звонков и постов в социальных сетях. На руках нужно иметь документы, подтверждающие временный характер и цели поездки, а также документы, свидетельствующие о наличии достаточных для путешествия финансовых средств.

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