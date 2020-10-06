Коек для заболевших COVID-19 в Москве может не хватить из-за несоблюдения мер безопасности

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Коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве может не хватить из-за несоблюдения горожанами эпидемических мер, сообщила в интервью телеканалу "Россия 1" заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны – коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придет конец", – отметила Ракова.

Ранее она подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом связан с тотальным несоблюдением масочного режима. Также Ракова отметила, что многие вернулись в город после режима самоизоляции и летних отпусков.

5 октября Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Их разместили в выставочном центре в "Сокольниках" и дворце в "Крылатском". Глава города подчеркнул, что такое решение было принято из-за высокой динамики прироста заболевших коронавирусом в столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в стране пока нет признаков закрытия российской экономики из-за коронавируса. Он подчеркнул, что все работает, а ограничение касается людей, которые входят в группу риска.

За последние сутки в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Число заболевших за все время пандемии составило 1 237 504 человека. 988 576 пациентов выздоровели от COVID-19, 21 663 человека скончались.

4 082 новых случая пришлись на Москву. Кроме того, за минувшие 24 часа в столице госпитализировали 1 049 заболевших коронавирусом. Сообщалось, что впервые за долгое время численность попавших в больницу превысила показатель в 1 тысячу человек.