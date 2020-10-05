Эксперты рассказали, чем вредны опавшие листья

Москвичи спорят, надо ли убирать опавшие листья с газонов

Столичные коммунальные службы придумали консенсус в споре по поводу уборки листвы. Ранее мнения москвичей по этому вопросу разделялись: если экологи отмечали важность листвы для природы, то другие москвичи говорили, что ее наличие под ногами небезопасно для людей.

Последние отмечают, что из-за дождей листья становятся скользкими, что приводит к небезопасной ситуации на пешеходных дорожках, где жители могут упасть.

Экологи же подчеркнули, что листва является "согревающим одеялом" для мелких животных, насекомых и корней деревьев. В связи с этим они призвали не убирать листву в лесопарках.

Что касается опавших листьев на тротуарах и магистралях, то в этом случае экологи считают, что убирать их необходимо. Это связано с тем, что листья засоряют ливневки, а также впитывают выхлопы и городской смог.

"Когда весна или осень очень сухие, по листьям едут машины, по листьям ходят люди. Они их стаптывают, эту пыль, и эта пыль попадает в легкие горожан. Листья лучше там убрать", – рассказал эколог Николай Шматков.

Кроме того, листва может испортить искусственные газоны. Сообщается, что она гниет под воздействием дождей, из-за чего на траве могут остаться проплешины.

Коммунальные службы придумали компромисс в споре по поводу уборки листьев. Первый замуправы по ЖКХ района Кунцево Алексей Мазанов рассказал об услуге на портале "Активный гражданин".

"Жители имеют право определить, убирать ли листву на дворовых территориях на портале "Активный гражданин", либо, проведя общее собрание собственников, и на основании этих данных ГБУ "Жилищник" будет убирать или не убирать территорию от листвы", – рассказал Мазанов.

Отмечается, что уже в 30 дворах Кунцева люди проголосовали за уборку листьев. Однако это будет происходить только на тротуарах.

Ранее москвичам рассказали об уборке опавших листьев в осенний сезон. Сообщалось, что ликвидация листвы происходит на газонах вдоль проездов и пешеходных дорожек, а также на них самих. В парках листья не убирают, чтобы они могли защищать корни деревьев и удобрять почву.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (499) 264-96-81. Кроме того, для этого имеется электронная приемная на портале mos.ru.