Убирать – не убирать. Москвичи спорят с коммунальщиками из-за опавшей листвы

Москвичи спорят с коммунальщиками насчет опавшей листвы
Москвичи воюют с коммунальщиками из-за опавших листьев, передает телеканал Москва 24. Жители недовольны, что после уборки остаются "лысые" палисадники.
Самые активные горожане даже заставляют дворников высыпать опавшую листву обратно из мусорных мешков. По их словам, дворовая территория не должна быть похожа на лунную поверхность.
Они утверждают, что ковер из желтых листьев – это, прежде всего, защита корневой системы. В январе – это согревающее одеяло, а в марте – плодородный слой, говорят они. К протесту присоединились экологи.
"Из органических веществ образуются неорганические, которые весной вместе с водой, как хорошее удобрение, будут всасываться в корневую систему растения. Листья являются хорошим утеплением", – рассказывает эколог Инна Габриелян.
Работники ЖКХ, в свою очередь, настаивают, что все делают по закону. Коммунальные службы напоминают, что, по правилам, убирать листву нужно вдоль улиц и дворовых проездов. Причем чем оживленнее дорога, тем больше зона уборки: во дворах – до 5 метров, по кромке магистралей – до 25.
"Все равно это происходит не бездумно. Основная задача уборки листвы – это сохранить все твердые покрытия в чистом виде. А не в том, чтобы убрать листву со всех озелененных территорий", – пояснил замдиректора ГБУ "Жилищник" района Тропарево-Никулино Сергей Лепехов.
Коммунальщики утверждают, что уборка осеннего покрова с пешеходных дорожек – это вопрос безопасности. Мокрые листья становятся скользкими, в итоге можно упасть и получить травму. Помимо этого, листва забивает ливневки.
Все стороны конфликта сходятся во мнении, что уборка листьев – вопрос деликатный. Чтобы найти компромисс в вопросе, где убирать, а где оставить листья, на портале "Активный гражданин" запустили электронное голосование.
Подобное голосование запускали в прошлом году. Участники голосования отвечали на вопрос, стоит ли убирать опавшую листву во дворах. Некоторые москвичи, защитники природы и экологи выступали против уборки листьев. Они утверждали, что это приводит к гибели здоровых деревьев, поскольку лишает их пищи и одежды. Кроме того, листва является лучшим удобрением и "тепловой подушкой", которая защищает корни растений от холода.
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