Москвичам рассказали, где и как будут убирать опавшие листья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москвичам рассказали об уборке опавших листьев в столице в осенний сезон. В это время она становится обязательной частью работы коммунальных служб.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, уборка листьев проводится для очищения городских пространств. Они мешают движению машин и пешеходов, поскольку улицы становятся грязными из-за смеси листьев, пыли и воды. Кроме того, опавшие листья могут выводить из строя ливневую канализацию.
Как правило, специалисты убирают листья на газонах вдоль проездов и пешеходных дорожек на расстоянии пяти метров от асфальта. Что касается улиц и проездов районного значения, то опавшие листья собирают за 10 метров от дорожного полотна, а на центральных улицах и вдоль крупных магистралей – за 25 метров.
В парках же листья не убирают, поскольку они защищают корни деревьев от заморозков и удобряют почву. Однако их могут убирать на заасфальтрованных участках зон отдыха для ухоженности детских площадок и дорожек.
В процессе уборки используются специальные пылесосы, мягкие веерные грабли и ручные воздуходувы. Также запрещается сжигать листья: их собирают в мешки и используют весной как естественное удобрение. Какую-то часть листьев отправляют на переработку, поскольку из них вместе с щепами и стружками делают брикеты для растопки.
За организацию уборки листьев отвечают районные управы, окружные префектуры, а также владельцы и арендаторы земельных участков. Непосредственно процессом занимаются дорожные службы, а во дворах – специалисты районного ГБУ "Жилищник".
Частные управляющие компании организуют уборку своими силами. Неухоженность территории грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей – для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч – для юридических лиц.
Объединение административно-технический инспекций Москвы следит за выполнением правил уборки листьев. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (499) 264-96-81. Кроме того, для этого имеется электронная приемная на портале mos.ru.
Также в связи с наступлением осеннего сезона в жилых домах и социальных объектах включают отопление. В этом году его включают досрочно в связи с домашним режимом для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Ранее сообщалось, что отопление уже работает в 83% жилых домов и в 93% социальных объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: