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Москва 24

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Общество

30 сентября, 10:45

Москвичам рассказали, где и как будут убирать опавшие листья

город общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам рассказали об уборке опавших листьев в столице в осенний сезон. В это время она становится обязательной частью работы коммунальных служб.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, уборка листьев проводится для очищения городских пространств. Они мешают движению машин и пешеходов, поскольку улицы становятся грязными из-за смеси листьев, пыли и воды. Кроме того, опавшие листья могут выводить из строя ливневую канализацию.

Как правило, специалисты убирают листья на газонах вдоль проездов и пешеходных дорожек на расстоянии пяти метров от асфальта. Что касается улиц и проездов районного значения, то опавшие листья собирают за 10 метров от дорожного полотна, а на центральных улицах и вдоль крупных магистралей – за 25 метров.

В парках же листья не убирают, поскольку они защищают корни деревьев от заморозков и удобряют почву. Однако их могут убирать на заасфальтрованных участках зон отдыха для ухоженности детских площадок и дорожек.

В процессе уборки используются специальные пылесосы, мягкие веерные грабли и ручные воздуходувы. Также запрещается сжигать листья: их собирают в мешки и используют весной как естественное удобрение. Какую-то часть листьев отправляют на переработку, поскольку из них вместе с щепами и стружками делают брикеты для растопки.

За организацию уборки листьев отвечают районные управы, окружные префектуры, а также владельцы и арендаторы земельных участков. Непосредственно процессом занимаются дорожные службы, а во дворах – специалисты районного ГБУ "Жилищник".

Частные управляющие компании организуют уборку своими силами. Неухоженность территории грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей – для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч – для юридических лиц.

Объединение административно-технический инспекций Москвы следит за выполнением правил уборки листьев. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (499) 264-96-81. Кроме того, для этого имеется электронная приемная на портале mos.ru.

Также в связи с наступлением осеннего сезона в жилых домах и социальных объектах включают отопление. В этом году его включают досрочно в связи с домашним режимом для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Ранее сообщалось, что отопление уже работает в 83% жилых домов и в 93% социальных объектов.

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