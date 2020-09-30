Отопление в столице включено в 83% жилых домов и 93% соцобъектов

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В столице отопление включили в 83% жилых домов и 93% социальных объектов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время продолжаются работы по организации подачи тепла на городские объекты. По данным на 9:00, отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных учреждений", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Проведены гидравлические испытания теплосетей, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.

Бирюков отмечал, что городские службы готовы к началу отопительного сезона, даже несмотря на сжатые сроки для технологического обслуживания теплосетей из-за пандемии коронавируса.

