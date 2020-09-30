Отопление в столице включено в 83% жилых домов и 93% соцобъектов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице отопление включили в 83% жилых домов и 93% социальных объектов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время продолжаются работы по организации подачи тепла на городские объекты. По данным на 9:00, отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных учреждений", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
По его словам, городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Проведены гидравлические испытания теплосетей, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.
Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.
Бирюков отмечал, что городские службы готовы к началу отопительного сезона, даже несмотря на сжатые сроки для технологического обслуживания теплосетей из-за пандемии коронавируса.
В Москве отопление включено в 70% жилых домов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: