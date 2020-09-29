Отопление включили в 70 процентах жилых домов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице отопление включили в 70 процентах жилых домов и более чем в 80 процентах соцобъектов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным на 16:00, тепло подается в 70 процентов жилых домов и 84 процента социальных объектов", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что подача тепла в дома не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток.

Бирюков подчеркнул, что в первую очередь отопление включают в соцобъектах, жилых домах и офисах, а затем в торговых и промышленных предприятиях.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления с понедельника в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.

Бирюков отмечал, что городские службы готовы к началу отопительного сезона, даже несмотря на сжатые сроки для технологического обслуживания теплосетей из-за пандемии коронавируса.