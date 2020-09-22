Отопление включили почти в 550 соцучреждениях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 150 детских садов и школ и порядка 400 учреждений здравоохранения были подключены к отоплению в Москве. Об этом сообщается на странице ПАО "МОЭК" в соцсети Facebook.

По данным организации, работы по подаче тепла начались в минувшие выходные.

"К настоящему времени теплоноситель подан около 143 детсадам и школам, а также 394 учреждениям здравоохранения: больницам, поликлиникам, роддомам", – сообщили в пресс-службе МОЭК.

Управляющий директор компании Денис Башук ранее заявил, что до начала официального отопительного сезона учреждения подключают к сети по заявкам. Система отопления в таких случаях, по его словам, подготовлена к оперативному переходу в зимний режим.

Как рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отопление в столице полностью включат при значительном похолодании. Он также заверил, что Москва готова к отопительному сезону.