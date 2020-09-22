Отопление включили почти в 550 соцучреждениях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 150 детских садов и школ и порядка 400 учреждений здравоохранения были подключены к отоплению в Москве. Об этом сообщается на странице ПАО "МОЭК" в соцсети Facebook.
По данным организации, работы по подаче тепла начались в минувшие выходные.
"К настоящему времени теплоноситель подан около 143 детсадам и школам, а также 394 учреждениям здравоохранения: больницам, поликлиникам, роддомам", – сообщили в пресс-службе МОЭК.
Управляющий директор компании Денис Башук ранее заявил, что до начала официального отопительного сезона учреждения подключают к сети по заявкам. Система отопления в таких случаях, по его словам, подготовлена к оперативному переходу в зимний режим.
Как рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отопление в столице полностью включат при значительном похолодании. Он также заверил, что Москва готова к отопительному сезону.
В Москве начали включать отопление соцобъектов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: