В Мосгордуме рассказали, когда начнется отопительный сезон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопительный сезон в столице из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации начнется при первом значительном похолодании. Об этом рассказал Агентству "Москва" член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.

По его словам, подача тепла начнется в ближайшее время. При этом обычно коммунальщики ожидают момента, когда среднесуточная температура несколько дней держится ниже отметки в 8 градусов тепла. Как указал Бускин, за летние месяцы инженеры уже проверили всю систему подачи тепла.

"Технически Москва уже сейчас готова к началу отопительного сезона", – отметил депутат. Бускин добавил, что в этом году в Москве к отопительному сезону подготовили более 73 тысяч зданий. Парламентарий также заявил, что сначала батареи прогреются в социальных объектах.

Потом наступает очередь жилых домов, а затем тепло подается в офисные и промышленные здания. Бускин заключил, что, по рекомендациям врачей, максимальный комфорт и защита от инфекций обеспечиваются в хорошо натопленном и проветриваемом помещении.

21 сентября начать подачу отопления в жилые дома поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В регионе прошли проверку порядка 2,5 тысячи котельных, почти 54 тысячи многоквартирных домов и 39 тысяч электросетевых подстанций.