Воробьев поручил начать подачу отопления в жилые дома в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В жилых домах в Подмосковье начнут подавать тепло. Поручение региональным и муниципальным властям дал губернатор Андрей Воробьев, сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.

"На заседании Андрей Воробьев дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что подача тепла в соцобъектах региона, включая школы, детсады и больницы, начнется досрочно. Предполагалось, что это произойдет в 20-х числах сентября.

В области прошли проверку порядка 2,5 тысячи котельных, почти 54 тысячи многоквартирных домов и 39 тысяч электросетевых подстанций. Полномасштабный отопительный сезон начнется, когда в течение 5 дней температура не превысит +8 градусов.