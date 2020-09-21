Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:32

Воробьев поручил начать подачу отопления в жилые дома в Подмосковье

общество ЖКХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В жилых домах в Подмосковье начнут подавать тепло. Поручение региональным и муниципальным властям дал губернатор Андрей Воробьев, сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.

"На заседании Андрей Воробьев дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что подача тепла в соцобъектах региона, включая школы, детсады и больницы, начнется досрочно. Предполагалось, что это произойдет в 20-х числах сентября.

В области прошли проверку порядка 2,5 тысячи котельных, почти 54 тысячи многоквартирных домов и 39 тысяч электросетевых подстанций. Полномасштабный отопительный сезон начнется, когда в течение 5 дней температура не превысит +8 градусов.

В МОЭК рассказали о готовности к отопительному сезону

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать