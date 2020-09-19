Отопление в школах, детсадах и больницах Подмосковья включат досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Подача тепла в школах, детских садах, больницах и других социальных объектах Подмосковья начнется досрочно, предположительно, в 20 числах сентября, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
К началу осенне-зимнего периода в области подготовили и проверили порядка 2,5 тысячи котельных, почти 54 тысячи многоквартирных домов и 39 тысяч электросетевых подстанций, уточнили в пресс-службе.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, начало отопительного периода зависит от погодных условий. Полномасштабный отопительный сезон начнется, когда в течение 5 дней температура не превысит +8 градусов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что отопление в столице включат раньше, чтобы горожане меньше простужались. По словам мэра, в этом году не будут дожидаться стандартного температурного режима.
Заммэра Петр Бирюков сказал, что в первую очередь подачу тепла организуют в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие организации социальной сферы.
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