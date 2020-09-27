Из-за домашнего режима в Москве досрочно включат отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления с понедельника в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом мэр сообщил в своем личном блоге.

"С завтрашнего дня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе. Но немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", – написал мэр.

Собянин добавил, что в связи с наступлением холодной погоды в столице возобновили программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. Он отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тысячи дачников.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 7 523 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 039 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 792 случая. Всего в России зарегистрировано 1 143 571 случай COVID-19.

