Врач рассказала, чем опасна опавшая осенняя листва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что опавшая осенняя листва может стать источником развития аллергии или спровоцировать ОРВИ.

"Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков ‒ это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает", – пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Она посоветовала людям с сахарным диабетом осенью уделить особое внимание своему здоровью. Врач напомнила, что повышенный уровень сахара может привести к воспалениям на коже и слизистых. Это, по ее словам, может затем привести к ослаблению иммунитета.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, что основными отличиями коронавируса от ОРВИ и гриппа являются симптомы и время болезни. При этом она отметила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими – невысокая температура и ощущение слабости.

Затем, по словам специалиста, при сезонной простуде у человека развивается насморк, появляется першение в горле и ломота в мышцах. При коронавирусе пациент наблюдает потерю вкуса и обоняния, параллельно с этими симптомами у человека может подняться высокая температура в первые дни болезни, уточнила специалист.

