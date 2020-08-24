Врач рассказала о болезнях селезенки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, почему может болеть селезенка, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, селезенка является органом иммунной системы, в котором происходит первичное распознавание любых инфекций, бактерий, вирусов. Также в этом органе обучаются клетки иммунной системы для распознавания опасности.

Дианова рассказала, что классификаций болезни селезенки много, но их можно разделить на группы. Это опухолевые заболевания (спленомегалия и гиперспленизм) и неопухолевые заболевания (врожденные кисты, травмы, паразитарные образования, нарушение кровообращения, инфаркт селезенки).

Специалист отметила, что осложнения болезней селезенки могут привести к смерти пациента. При надрыве селезенки, вероятнее всего, орган удалят. Или если речь идет об опухолевых заболеваниях, выраженном тромбозе селезеночной и печеночной вен на фоне цирроза, добавила специалист.

Как рассказала Дианова, есть определенная группа людей, подверженных проблеме патологических заболеваний селезенки. Кроме того, не стоит забывать про факторы риска, в числе которых злоупотребление спиртным, развитие цирроза печени, употребление запрещенных веществ, вирусные гепатиты с исходом в цирроз, травмоопасный спорт.

Ранее ученые из Медицинского колледжа штата Джорджия в США сообщили, что пищевая сода уменьшает воспаления при аутоиммунных заболеваниях. Также, по мнению специалистов, сода уменьшает нагрузку на селезенку, которая не готовит защитный иммунный ответ. Она снижает число иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции, и увеличивает число противовоспалительных клеток М2.

