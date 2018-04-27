Медики обнаружили неожиданную пользу пищевой соды

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Ученые из Медицинского колледжа штата Джорджия в США пришли к выводу, что пищевая сода уменьшает воспаления при аутоиммунных заболеваниях. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, сода помогает при ревматоидном артрите. Дело в том, что она способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая, в свою очередь, убивает патогенные клетки. К таким выводам исследователи пришли, проводя опыты на мышах, употреблявших содовый раствор.

Также, по мнению медиков, сода уменьшает нагрузку на селезенку, которая не готовит защитный иммунный ответ. Она снижает число иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции, и увеличивает число противовоспалительных клеток М2.

Помимо этого, сода помогает в работе почек. При заболеваниях почек кровь окисляется, и это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Сода замедляет этот процесс.

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