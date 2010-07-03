Названы разрушающие кишечник продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

По словам профессора и медицинского директора частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

В первую очередь специалист рекомендует избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада.

Также стоит меньше есть солонины, копчений и колбасных изделий, поскольку они признаны канцерогенными. При этом Фрилинг подчеркивает, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда – отказаться от них следует при болях в животе, метеоризме и судорогах.

Вред кишечнику наносят и так называемые плохие жиры, по этой причине рекомендуется исключить из рациона маргарин и майонез. А вот бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста, напротив, защищают слизистую оболочку кишечника.