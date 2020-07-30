Гастроэнтеролог предупредил об опасности употребления горячей еды

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Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления горячей еды. Он пояснил, что человеческий организм не привык к еде с слишком высокой температурой.

Специалист рассказал, что при постоянном употреблении такой пищи организм начинает к ней адаптироваться, и со временем у человека теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Вялов отметил, что употребление такой еды может привести к гастриту и более серьезным болезням.

"Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы", – рассказал врач в интервью радио Sputnik.

При этом гастроэнтеролог отметил, что специально контролировать температуру пищи не обязательно, уточнив, что организм вполне в состоянии с этим справиться сам, надо только к нему прислушаться.

"Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры. Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же", – заявил Вялов.

Ранее немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг рассказал, что из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Чтобы избежать воспаления внутри организма, специалист рекомендовал избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада.

Также стоит меньше есть солонины, копчений и колбасных изделий, поскольку они признаны канцерогенными. При этом Фрилинг подчеркивает, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда – отказаться от них следует при болях в животе, метеоризме и судорогах.