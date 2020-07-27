Врач рассказала, как защититься от ротавируса

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Вспышки ротавирусной инфекции, которой болеют дети и взрослые, происходят на протяжении всего года. Однако, поскольку вирус стоек во внешней среде, им можно заразиться и во время купания – в бассейне или в водоеме с пресной водой, рассказала врач-гастроэнтеролог и педиатр медицинского центра "Атлас" Елена Костырко. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, диагноз ставится сразу при наличии следующих симптомов: непрекращающаяся рвота, диарея, высокая температура, интоксикация, слабость и боль в животе.
Костырко подчеркнула, что лечение ротавируса не существует, можно только снять симптомы, не допустить обезвоживания, снизить интоксикацию и нормализовать пищеварение.
Для этого, по словам врача, назначаются жаропонижающие и энтеросорбенты, обильное питье, которое восполняет потерю необходимых для организма веществ, аптечные растворы для пероральной регидратации.
Она отметила, что защититься от ротавируса можно, если избегать густонаселенных детьми мест и не пользоваться бассейнами. Если в семье есть больной, важно соблюдать правила личной гигиены. Однако лучшей защитой является вакцинация, которая снижает риск тяжелых ротавирусных гастроэнтеритов на 98%. Однако прививают такой вакциной только грудных детей до 32 недель, причем первую дозы малыш должен успеть получить до 12 недель.
На сегодняшний день в Москве прививают от 17 заболеваний. Этот перечень в столице шире федерального. При этом в Минздраве предлагают расширить список доступных прививок, добавив вакцинацию от гемофильной, папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной инфекций. Прививки школьникам необходимо делать на базе школьных медицинских кабинетов. Во-первых, так проще будет соблюдать календарные нормы по вакцинации, а во-вторых, такой подход будет удобнее для родителей.
Родители в столице могут следить за данными по детской вакцинации в электронной медицинской карте. Услуга доступна в личном кабинете на портале mos.ru.
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