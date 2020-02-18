Депутаты ГД обсудили важность детской вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Опыт Москвы в цифровизации данных о вакцинации жителей следует распространить и в других регионах. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Депутат напомнил, что в столице уже реализовали такие проекты, как электронная медкарта и перечень данных по прививкам.
"Московские власти ввели в электронных медицинских картах раздел "Вакцинация", где теперь содержится вся информация о сделанных ребенку прививках, информация о том, когда нужно сделать следующую прививку. Считаю, что эта практика должна быть распространена на все регионы России", – заявил Огуль.
Он подчеркнул, что наличие единого реестра позволяет оперативно получить данные о ходе вакцинации и организовать адресную работу с родителями в случае с отказами от прививок.
Как отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сейчас в городе Москве созданы все условия для успешной и своевременной вакцинации. В частности, жителям столицы гарантируют бесплатные прививки против 17 инфекционных заболеваний.
"Значительный прорыв ощущается во внедрении в Москве цифровых технологий в области организации вакцинации – создан единый банк данных о детских прививках, формируется электронная карта профилактических прививок, а также запущена масштабная информационная кампания по вакцинопрофилактике управляемых инфекций среди населения", – объяснил депутат.
Новый сервис "Вакцинация" недавно стал доступен в личных кабинетах родителей, у которых есть доступ к электронным медкартам детей. Пока услуга предоставляется в тестовом режиме. В дальнейшем ее планируют дорабатывать и усовершенствовать – например, существует идея организовать систему СМС-оповещений о каждой новой записи.
В Госдуме опыт Москвы по созданию электронного паспорта детских прививок оценили как безусловно положительный. Как заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, в системе также необходимо реализовать возможность указывать причины отказа от вакцинации.
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