В Москве детей прививают новой вакциной от коклюша

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января текущего года в столице детям в возрасте шести–семи лет могут сделать дополнительную прививку от коклюша. Вторая ревакцинация входит в региональный календарь профилактических прививок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новую вакцину используют для профилактики следующих заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.

"Москва – один из первых регионов России, где появилась эта новейшая вакцина. Она позволит значительно снизить заболеваемость коклюшной инфекцией среди дошкольников и младших школьников. Прививку можно сделать в детских городских поликлиниках по месту прикрепления и в детских образовательных организациях. Всего в Москве проводится вакцинация против 17 заболеваний – этот перечень шире, чем национальный. Для профилактики трех опасных инфекционных заболеваний – ВПЧ, менингококковой инфекции, коклюша – в 2020 году мы закупаем в два раза больше вакцин. Для удобства родителей информация о прививках их детей уже доступна в новом разделе "Вакцинация" в электронной медицинской карте", – рассказала Ракова.

Первую прививку против коклюша детям делают в три месяца, вторую – в 4,5 месяца, а третью – в полгода. Первую ревакцинацию делают в 18 месяцев. Однако у многих детей, которые раньше были привиты, к школьному возрасту слабеет иммунитет к коклюшу.

Главный врач центра медицинской профилактики Депздрава Олег Филиппов пояснил, что новая вакцина для повторной ревакцинации защитит не только от дифтерии и столбняка, как было ранее, но и от коклюша.

"В 2020 году мы планируем привить ею около 90 тысяч детей шести-, семилетнего возраста в рамках регионального календаря прививок", – приводятся в сообщении слова Филиппова.

Ранее данные по детской вакцинации появились в электронной медицинской карте. Теперь в карте отображаются поставленные ребенку прививки. При этом после следующей вакцинации родителю будет приходить соответствующее сообщение на телефон.

С середины января москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте. С помощью нее у горожан появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику.

Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.

Кроме того, обратившись, к примеру, к врачу частной клиники, можно будет предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС.

Для получения доступа нужно в личном кабинете на портале mos.ru заполнить паспортные данные, данные полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Они доступны врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.