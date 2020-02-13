Родители получили доступ к картам прививок детей онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Данные по детской вакцинации появились в электронной медицинской карте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Сегодняшний важный шаг, который мы хотели объявить, – это то, что в электронной медицинской карте раздел вакцинация открыт", – заявила Ракова.

Она добавила, что теперь в карте отображаются поставленные ребенку прививки. При этом после следующей вакцинации родителю будет приходить соответствующее сообщение на телефон, пояснила специалист.

"Все прививки, которые поставлены вашему ребенку в городской системе здравоохранения, там отражены. Все эти прививки не только мы оцифровали в городские карты, их еще завизировали или оцифровали врачи, которые являются лечащими врачами вашего ребенка", – добавила Ракова.

С середины января москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте. С помощью нее у горожан появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику.

Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.

Кроме того, обратившись, к примеру, к врачу частной клиники, можно будет предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС.

Для получения доступа нужно в личном кабинете на портале mos.ru заполнить паспортные данные, данные полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Они доступны врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.

