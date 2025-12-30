В Музее героизма на ВДНХ открывается выставка "Отец героя"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка "Отец героя", посвященная подвигу военных, павших за родину в ходе СВО, и их отцам, воспитавшим защитников Отечества, открылась 30 декабря в Музее героизма на ВДНХ (павильон № 59). Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция показывает незримую связь поколений через портреты и информационные материалы. На представленных фотографиях отцы держат в руках снимки с изображением своих сыновей и различные вещи, которые связывают их с детьми: дипломы, награды и другие памятные предметы. Автором фотопортретов стала член Союза художников Московской области Яна Булаш.

На мероприятии также пройдут встречи семей погибших участников СВО, чьи портреты представлены на выставке. Близкие и родственники расскажут свои истории о воспитании героев и об их подвигах.

Обновленная экспозиция первого в России Музея героизма, посвященная спецоперации, была открыта в павильоне № 59 на ВДНХ в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Более 600 экспонатов, доставленных в музей из зоны СВО, в различных форматах знакомят посетителей с примерами героизма солдат ВС РФ.

Ранее дети сотрудников МЧС посетили новогоднюю программу в Музее Победы. Это праздничное мероприятие стало традиционным подарком семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В СЗАО также организовали новогодние представления для детей участников СВО и других льготных категорий. Всего с начала декабря в новогодних программах приняли участие более 1,5 тысячи юных жителей СЗАО. До конца января в округе планируется более 140 праздничных мероприятий.