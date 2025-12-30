Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 07:59

Общество

В Музее героизма на ВДНХ открывается выставка "Отец героя"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка "Отец героя", посвященная подвигу военных, павших за родину в ходе СВО, и их отцам, воспитавшим защитников Отечества, открылась 30 декабря в Музее героизма на ВДНХ (павильон № 59). Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция показывает незримую связь поколений через портреты и информационные материалы. На представленных фотографиях отцы держат в руках снимки с изображением своих сыновей и различные вещи, которые связывают их с детьми: дипломы, награды и другие памятные предметы. Автором фотопортретов стала член Союза художников Московской области Яна Булаш.

На мероприятии также пройдут встречи семей погибших участников СВО, чьи портреты представлены на выставке. Близкие и родственники расскажут свои истории о воспитании героев и об их подвигах.

Обновленная экспозиция первого в России Музея героизма, посвященная спецоперации, была открыта в павильоне № 59 на ВДНХ в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Более 600 экспонатов, доставленных в музей из зоны СВО, в различных форматах знакомят посетителей с примерами героизма солдат ВС РФ.

Ранее дети сотрудников МЧС посетили новогоднюю программу в Музее Победы. Это праздничное мероприятие стало традиционным подарком семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В СЗАО также организовали новогодние представления для детей участников СВО и других льготных категорий. Всего с начала декабря в новогодних программах приняли участие более 1,5 тысячи юных жителей СЗАО. До конца января в округе планируется более 140 праздничных мероприятий.

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих"

Читайте также


обществогород

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика