29 декабря, 17:42

Дети сотрудников МЧС посетили новогодний праздник в Музее Победы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве

Дети сотрудников МЧС посетили новогоднюю программу в Музее Победы. Это праздничное мероприятие стало традиционным подарком семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Помимо специальной новогодней программы, спасатели поговорили с детьми об их будущей карьере, рассказали интересные факты о своей работе и познакомили со снаряжением пожарного.

Кроме того, специалисты собственной пожарной части Московского НПЗ передали подарки – поздравления с Днем спасателя и наступающим Новым годом получили 17 детей из семей погибших героев.

"Наша совместная акция с МНПЗ показывает реальную сплоченность пожарного братства столицы. Вместе с коллегами мы обеспечиваем безопасность нашего города и всегда готовы проявить внимание и заботу о тех, кто в этом нуждается. Помощь ближним – эта важная часть философии настоящего спасателя, которая привлекает неравнодушных людей в эту профессию", – рассказал заместитель начальника управления – начальник отдела наград и званий Управления кадров и воспитательной работы ГУ МЧС России по Москве Сергей Журавлев.

Отмечается, что совместная с Главным управлением МЧС России по городу Москве акция проводится с 2017 года.

Ранее сообщалось, что столичные волонтеры доставили в новые российские регионы сладкие подарки от Москвы. В преддверии Нового года добровольцы привезли сладости в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детские сады и школы. Также они развезли подарки семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

По словам Сергея Собянина, присоединиться к этой акции могут все желающие. До 28 февраля на площадках "Зимы в Москве" открыто более 30 павильонов "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Большинство из них по будням работают с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 21:00.

