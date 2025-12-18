Вокальный мастер-класс и новогодний концерт провели для семей бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новогодние мероприятия прошли в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Творческая программа стала частью предновогоднего марафона "Зимняя сказка", который проходит в течение всего декабря. Гости могут поучаствовать в мастер-классах и квизах, подготовить подарки для семьи, продумать меню для праздничного стола и другое.

В Едином центре поддержки бойцов спецоперации народная артистка России Диана Гурцкая провела занятие по вокалу. Она рассказала о тонкостях исполнительского искусства участникам коллектива "Надежда", в который входят родственники участников СВО. В конце встречи артистка вместе с гостями спела песню "Мечта".

Гурцкая отметила, что для нее было честью и радостью поучаствовать в новогоднем марафоне. Особенно ценно для нее стало то, что зрителями были семьи героев и защитников России. Артистка выразила надежду, что им удалось подарить ощущение праздника.

Второй частью программы стало выступление воспитанников Центра социнтеграции Дианы Гурцкая. Юные таланты показали музыкальные номера и создали праздничную атмосферу для зрителей. Всего к мероприятию присоединились свыше 100 человек.

Ранее на катках, расположенных на юго-востоке столицы, стартовал цикл благотворительных и предновогодних мероприятий. На ряде площадок организовали пункты приема гуманитарной помощи. Горожане до конца февраля 2026 года могут принести теплые вещи, предметы личной гигиены, лекарства и сладкие подарки.