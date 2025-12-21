Собянин: волонтеры Москвы доставили подарки детям в новые регионы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные волонтеры доставили в новые российские регионы сладкие подарки от Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В преддверии Нового года добровольцы привезли сладости в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детские сады и школы. Также они развезли подарки семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

По словам мэра, присоединиться к этой акции могут все желающие. До 28 февраля на площадках "Зимы в Москве" открыто более 30 павильонов "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Большинство из них по будням работают с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 21:00.

Градоначальник отметил, что детям можно передать сладкие подарки, игрушки, книги и настольные игры, участникам СВО – мужские наборы, средства личной гигиены, теплые носки и стельки, а приютам для животных – корм, крупы, медикаменты и другие зоотовары.

Все товары бережно упакуют и передадут на новые территории, подчеркнул Собянин и добавил, что акции по сбору помощи можно найти на сайте "Москва помогает".

Ранее жители юго-востока столицы собрали 400 новогодних сладких подарков и около 100 килограммов игрушек и канцтоваров для детей-сирот из Луганска. Помимо этого, москвичи собрали средства личной гигиены и одежду, включая термобелье, для бойцов спецоперации.