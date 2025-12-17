Горожане могут совершить добрые дела в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы могут посетить мастер-классы, подготовить письма или открытки для бойцов специальной военной операции, принести подарки в пункты сбора или оказать иную помощь нуждающимся, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С начала декабря в городе проходит благотворительная акция "Исполни желание". На сайте опубликованы письма детей Деду Морозу, собранные благотворительными фондами, социальными центрами.

Каждый желающий может выбрать письмо, купить подарок и доставить его в офис Московской дирекции массовых мероприятий в течение трех дней. Все подарки будут переданы детям к Новому году. Акция завершится 29 декабря.

Можно принять участие и в благотворительной акции "Добрая елка", которая проходит в Москве уже четвертый год подряд. Елки с шарами‑желаниями установлены в Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке развлечений "Остров мечты" и на других городских площадках.

Чтобы исполнить чью‑то мечту, достаточно снять шар и заполнить заявку. Мероприятие проводится как очно, так и онлайн и продлится до конца февраля.

Акция "Письма добра" будет проходить 20–21 и 27–28 декабря. Жители города могут бесплатно подписать и отправить праздничные открытки с пожеланиями родным, друзьям, а также участникам СВО и жителям новых регионов.

Волонтеры помогают по выходным с 17:00 до 20:00 на площадках проекта "Зима в Москве":



на катке в парке "Кузьминки", на улице Чичерина (дом № 8, корпус 1);

на катке парка Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом № 51);

на катке на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".

Кроме того, до конца декабря проходит акция "Ход добра". Жители могут передать классические настольные и другие игры для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

Подарки принимают в штабах по сбору гуманитарной помощи, в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" и в волонтерских центрах "Доброе место". Расписание работы пунктов сбора доступно на сайте "Москва помогает".

В городе также проходят мастер-классы в поддержку участников СВО. Например, на катке в парке "Никулино" (проспект Вернадского, дом № 86д) состоится 20 декабря занятие по изготовлению треугольных писем для бойцов.

Мероприятие организует Объединение культурных центров ЗАО. Мастер-класс пройдет с 18:00 до 20:00, вход свободный, все необходимые материалы предоставят на месте.

В том же парке 21 декабря в 17:00 молодежная палата управы района Тропарево-Никулино проведет занятие по созданию поздравительных открыток. Участники смогут написать военнослужащим слова благодарности и пожелания. Вход свободный.

В этот же день в 13:00 на катке в районе Внуково (улица Рассказовская, дом № 31) пройдет мастер-класс по плетению маскировочных сетей "Правда в вере". Команда волонтеров приглашает всех желающих. На занятии предоставят материалы и объяснят технику изготовления сетей, поэтому опыт для участия не требуется.

Также в Москве ежедневно проходят мероприятия в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". На площадке "Кинодом" участники мастер-классов могут записать видеопоздравления.

Профессиональные видеооператоры обеспечат качественный кадр и освещение, текст заранее готовить не нужно – можно говорить от сердца, спонтанно или по наброскам.

"Кинодом" работает в будние дни с 15:00 до 18:45, а в выходные и праздничные дни – с 12:00 до 18:45 на площадках на Городецкой улице, улице Перерве и площади Славы. Вход свободный.

По всему городу до 28 февраля работают более 30 павильонов "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Волонтеры принимают подарки для участников СВО и детей из новых регионов, зоотовары для бездомных животных и помогают подписать открытки.

Павильон на Тверской площади открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. На площадках на улице Новый Арбат (дом № 13) и площади Революции павильоны работают в будние дни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники – с 10:00 до 22:00.

В других округах павильоны принимают гостей с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00 и в выходные и праздники с 10:00 до 21:00.

В рамках акции "Накорми друга" в павильонах "Фабрика подарков" можно передать корм для эвакуированных животных из приютов Белгородской и Курской областей. Также здесь проходит акция "Свет добра" по сбору светоотражающих браслетов, наклеек и других элементов, повышающих видимость в темное время суток для жителей приграничных регионов.

Ранее стало известно, что с 20 декабря на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ откроется резиденция Деда Мороза. В этот день с 15:00 начнутся праздничные мероприятия, включая встречу с Дедом Морозом.

Кульминацией праздника станет зажжение новогодней елки в 15:40.