Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 08:15

Город

Резиденция Деда Мороза откроется на колесе обозрения "Солнце Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Резиденция Деда Мороза откроется на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ с 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аттракциона, передает ТАСС.

В этот день с 15:00 будут проводиться праздничные мероприятия, в том числе встреча с Дедом Морозом. Помимо этого, гости смогут сделать фотографии.

Кульминацией станет зажжение новогодней елки в 15:40. Кроме того, само колесо обозрения будет подсвечено в специальном праздничном оформлении.

Представители аттракциона уточнили, что встречу с Дедом Морозом можно будет посетить до 11 января. Он будет принимать гостей в будни с 14:00 до 17:00, а в выходные и праздничные дни – с 17:00 до 19:00.

Также при покупке детского билета каждый ребенок в возрасте от 3 до 13 лет включительно получит новогодний сувенир. Его будут вручать в резиденции Деда Мороза в часы работы аттракциона. Количество подарков ограничено.

Ранее в московском павильоне "Фабрика подарков" состоялось открытие главного почтового ящика федерального проекта "Письмо всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга". Отправка писем будет бесплатной и не потребует марок.

Дед Мороз из Великого Устюга, принимая участие в церемонии, заявил, что каждое письмо, которое попадет ему в руки, будет внимательно прочитано, а самые искренние пожелания исполнятся. С момента запуска проекта россияне отправили почти пять миллионов писем. Почта продолжит работать до 15 января.

На Болотной площади в рамках "Зимы в Москве" можно отправить письмо Деду Морозу

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика