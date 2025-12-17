Резиденция Деда Мороза откроется на колесе обозрения "Солнце Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Резиденция Деда Мороза откроется на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ с 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аттракциона, передает ТАСС.

В этот день с 15:00 будут проводиться праздничные мероприятия, в том числе встреча с Дедом Морозом. Помимо этого, гости смогут сделать фотографии.

Кульминацией станет зажжение новогодней елки в 15:40. Кроме того, само колесо обозрения будет подсвечено в специальном праздничном оформлении.

Представители аттракциона уточнили, что встречу с Дедом Морозом можно будет посетить до 11 января. Он будет принимать гостей в будни с 14:00 до 17:00, а в выходные и праздничные дни – с 17:00 до 19:00.

Также при покупке детского билета каждый ребенок в возрасте от 3 до 13 лет включительно получит новогодний сувенир. Его будут вручать в резиденции Деда Мороза в часы работы аттракциона. Количество подарков ограничено.

Ранее в московском павильоне "Фабрика подарков" состоялось открытие главного почтового ящика федерального проекта "Письмо всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга". Отправка писем будет бесплатной и не потребует марок.

Дед Мороз из Великого Устюга, принимая участие в церемонии, заявил, что каждое письмо, которое попадет ему в руки, будет внимательно прочитано, а самые искренние пожелания исполнятся. С момента запуска проекта россияне отправили почти пять миллионов писем. Почта продолжит работать до 15 января.

