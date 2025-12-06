Турэксперт Васильева перечислила резиденции Деда Мороза в разных регионах России

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге – не единственная в России. Волшебник "построил" свои усадьбы в разных уголках России и даже на Черном море, причем каждая со своим шармом, историей и неизменной новогодней атмосферой. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда поехать за праздничным настроением.

Резиденция Урал Мороза

Фото: vk.com/Парк Сказов

На Урале есть свой зимний волшебник, его так и зовут – Урал Мороз. Он живет в большом красивом тереме с женой Весной-Красной в "Парке Сказов" и с 5 декабря по 18 января ждет детей и взрослых на специальные новогодние программы.

"Парк Сказов" – это большая сказочная деревня, посвященная сказкам Бажова. Кроме резиденции волшебника, там есть и пещера Хозяйки Медной горы, и дом Данилы Мастера, и избушки Лешего и Бабы Яги, и скотный двор. К Новому году здесь подготовили сразу несколько программ, как для самых маленьких, так и для школьников и взрослых. Ребят ждут театрализованные представления со сказочными героями, игры, встреча с Урал Морозом и обязательно подарок – семейная настольная игра по мотивам героев "Парка Сказов"..

Как добраться и сколько стоит: перелет до Екатеринбурга – 2,5 часа в одну сторону и от 8 500 рублей за билеты туда и обратно; оттуда на электричке или автобусе до поселка Арамиль – около 35–40 минут в пути и от 40 рублей за билет в одну сторону. Стоимость новогодних программ для малышей – от 1 600 рублей для взрослых и от 2 000 рублей для детей (с подарком), для школьников – от 1 900 рублей для взрослых и от 2 300 рублей для детей (с подарком). Входной билет в "Парк Сказов" без участия в программах – 450 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники.

Вотчина Талвиукко в Карелии

Фото: vk.com/Вотчина Талвиукко – Карельского Деда Мороза

Карельский Дед Мороз Талвиукко живет в красивом тереме в лесу неподалеку от Петрозаводска. У него есть питомник ездовых собак с хаски, маламутами и самоедами, собственная саамская деревня (с точными копиями разборных шалашей коренных саамов – куваксами) и оленья ферма.

Гостям здесь предлагают несколько программ с разными развлечениями. Например, событие "В гостях у Карельского Деда Мороза" длится около 50 минут и предполагает встречу с волшебником и другими сказочными обитателями его вотчины, чаепитие у русской печки и мастер-класс по изготовлению сувенира. А программа "Путешествие по вотчине Зимнего Деда" предполагает прогулку по всем основным локациям: на оленью ферму и в собачий питомник, в саамскую деревню и в дом к Талвиукко, где можно встретиться с самим волшебником.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Петрозаводска – 1,5 часа в одну сторону и от 15 000 рублей за билеты туда и обратно, оттуда примерно 30–40 минут на автобусе до поселка Чална (билет в одну сторону – от 155 рублей). Программа "В гостях у Карельского Деда Мороза" – 1 000 рублей для детей до 4 лет и 1 600 рублей для всех остальных, программа "Путешествие по вотчине Зимнего Деда" – 1 500 рублей с человека.

Резиденция Кыш-Бабая в Татарстане

Татарский Дед Мороз Кыш Бабай носит зеленый наряд и вместе со своей дочкой Кар Козы живет в "Лесу чудес" неподалеку от Казани. Зимний сезон начинается здесь 7 декабря, и к Новому году тут подготовили специальную праздничную программу "Путешествуя играя в лесной сказке Кыш Бабая". Гостей ждет прохождение сказочной тропы со свитой Кыш Бабая – разными сказочными персонажами, включая роботизированных, кукольное представление, чай с чак-чаком и сладкий подарок (предусмотрен только для детей).

Как добраться и сколько стоит: перелет до Казани – 1,5 часа в одну сторону и от 5 300 рублей за билеты туда и обратно, можно доехать поездом: с Казанского вокзала, около 12 часов в пути и от 1 500 рублей в одну сторону. Билеты на праздничную программу: от 1 700 рублей для дошкольников, от 2 450 рублей для школьников и от 2 100 рублей для взрослых (цена зависит от даты посещения). Билет с трансфером туда и обратно от организаторов будет на 400 рублей дороже для каждого гостя. Автобус отправляется в дни новогодних программ к началу представления, в 09:00 и 11:00 от гостиницы "Татарстан", дорога в одну сторону займет чуть меньше двух часов.

Сказочная деревня Деда Мороза в Сочи

Резиденция Деда Мороза в Сочи находится в развлекательном парке "Пик 701". Здесь у новогоднего волшебника есть своя ферма, где живут пятнистые и северные олени, англо-нубийские козы, кролики и морские свинки. Со всеми животными можно фотографироваться, а оленей даже покормить (специально для этого здесь продается ягель, цена – 300 рублей).

Помимо усадьбы Деда Мороза, на территории есть Дом Водяного, Кощея, избушка Бабы Яги и домик Кузи, а также работает почта, где получится написать письмо волшебнику со своими пожеланиями и поздравлениями.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4 часа в одну сторону и от 8 000 рублей за билеты туда и обратно. Общественный транспорт до парка не ходит, дорога на такси займет около 20 минут от центра Сочи и 30 минут из Адлера. Стоимость билетов – 1 000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей, мальчики и девочки до 4 лет – бесплатно.

Усадьба Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ну, и наконец главная вотчина Деда Мороза в стране – в Великом Устюге. Территория большая, помимо терема, здесь есть почта, горка, кузница, лесная аптека ( лечат чаем из сосновых шишек и задушевными беседами) и свой зоосад, где живет семейство медведей, лисы, бельчата и другие животные. С 13 декабря по 8 января здесь проводят праздничную программу "В гости к Деду Морозу", которая включает квест по "Тропе сказок", встречу с главным новогодним волшебником. Кроме того, есть возможность провести ночь с 31 декабря по 1 января: организаторы проведут развлекательная программу, игры, устроят фейерверк и чай с пряниками.

Как добраться и сколько стоит: в предновогодние дни и дни каникул до Великого Устюга из Москвы будет ходить поезд "Мороз-экспресс". В пути – около 19–20 часов, стоимость билетов начинается от 3 400 рублей в одну сторону (заканчиваются быстро). Другой вариант – сначала доехать поездом до станции Котлас (18–20 часов в пути и от 2 300 рублей за билет в одну сторону), оттуда еще 1,5 часа на автобусе до Великого Устюга (билеты от 360 рублей в одну сторону). Стоимость билетов на программу "В гости к Деду Морозу" – 3 300 рублей для взрослых, 3 150 рублей – для детей от 6 до 17 лет и 2 150 рублей – для ребят от 3 до 5 лет. Цена билета на новогоднюю ночь – 1 700 рублей с человека, дети до 5 лет бесплатно (проживание и праздничный ужин в эту сумму не входят).

