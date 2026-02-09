Самый частый штамм коронавируса в России назван Роспотребнадзором

Фото: depositphotos/lightsource

Самый распространенный в РФ штамм коронавируса – XFG (Стратус), доля которого составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в стране. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG продолжает оставаться мировым доминантом, составляя в среднем около 65% от всех вновь выявляемых случаев. В США на его долю приходится примерно 75% инфекций, а в Великобритании – около 50%.

В Роспотребнадзоре сообщили, что научные учреждения ведомства ведут постоянный молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Исследования охватывают все регионы России, а полученные результаты секвенирования загружаются в национальную платформу агрегирования геномных последовательностей VGARus. На данный момент в базу загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из которых 368 тысяч представляют собой геномы SARS-CoV-2.

В ведомстве также обратили внимание на новый вариант BA.3.2, который начал циркулировать в мире с ноября 2024 года. Эта линия вируса произошла от BA.3 и была классифицирована Всемирной организацией здравоохранения как вариант, требующий наблюдения, из-за значительного количества мутаций и признаков, указывающих на возможное уклонение от иммунного ответа. По данным мониторинга в России, BA.3.2 на территории страны не обнаружен.

Кроме того, его глобальное распространение пока остается крайне ограниченным – основная часть выявленных случаев приходится на Западно-Тихоокеанский регион.

Ранее Минздрав РФ утвердил 9 схем лечения COVID-19 в домашних условиях. Так, пациентам с легкой и среднетяжелой формами заболевания, а также с высоким риском его усугубления, рекомендуется принимать противовирусные препараты прямого действия в первые 7 дней болезни или при положительном результате теста на РНК SARS-CoV-2.