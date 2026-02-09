Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Общество

Самый частый штамм коронавируса в России назван Роспотребнадзором

Фото: depositphotos/lightsource

Самый распространенный в РФ штамм коронавируса – XFG (Стратус), доля которого составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в стране. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG продолжает оставаться мировым доминантом, составляя в среднем около 65% от всех вновь выявляемых случаев. В США на его долю приходится примерно 75% инфекций, а в Великобритании – около 50%.

В Роспотребнадзоре сообщили, что научные учреждения ведомства ведут постоянный молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Исследования охватывают все регионы России, а полученные результаты секвенирования загружаются в национальную платформу агрегирования геномных последовательностей VGARus. На данный момент в базу загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из которых 368 тысяч представляют собой геномы SARS-CoV-2.

В ведомстве также обратили внимание на новый вариант BA.3.2, который начал циркулировать в мире с ноября 2024 года. Эта линия вируса произошла от BA.3 и была классифицирована Всемирной организацией здравоохранения как вариант, требующий наблюдения, из-за значительного количества мутаций и признаков, указывающих на возможное уклонение от иммунного ответа. По данным мониторинга в России, BA.3.2 на территории страны не обнаружен.

Кроме того, его глобальное распространение пока остается крайне ограниченным – основная часть выявленных случаев приходится на Западно-Тихоокеанский регион.

Ранее Минздрав РФ утвердил 9 схем лечения COVID-19 в домашних условиях. Так, пациентам с легкой и среднетяжелой формами заболевания, а также с высоким риском его усугубления, рекомендуется принимать противовирусные препараты прямого действия в первые 7 дней болезни или при положительном результате теста на РНК SARS-CoV-2.

Читайте также


Сюжет: Коронавирус
медицинаобщество

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика