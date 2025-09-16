Терапевт Лишин назвал обязательный чек-лист для проверки организма после COVID-19

Российские ученые раскрыли механизм развития тяжелого осложнения после коронавируса – постковидного остеонекроза. Это состояние, при котором происходит отмирание костной ткани, что приводит к сильным болям, потере подвижности и необходимости замены суставов. Почему оно развивается и как избежать тяжелых последствий – в нашем материале.

"Сигнализация" иммунитета

Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других научных центров впервые детально изучили патологические изменения при остеонекрозе, развивающемся после перенесенного коронавируса. Исследование, опубликованное в журнале Pathophysiology, показало: ключевую роль в процессе играют тучные клетки, ответственные за аллергические и воспалительные реакции.

Как пояснили медики "Известиям", до пандемии основные причины остеонекроза были иными – длительный прием стероидов, алкоголизм или травмы. Однако после 2020 года резко выросло число случаев у пациентов, переболевших даже легкой формой COVID-19 и не принимавших гормоны.

Анализ тканей 88 пациентов, перенесших эндопротезирование, выявил, что у переболевших ковидом в зонах некроза было в 9,1 раза больше тучных клеток, объем фиброзной ткани – в 5,6 раза выше, а тромбоз сосудов встречался в 2,6 раза чаще.





Наталья Сережникова ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму.

Выяснилось, что вирус активирует тучные клетки через специфические рецепторы, заставляя их выбрасывать огромное количество провоспалительных веществ – гистамин, триптазу и другие. Это запускает цепную реакцию: нарушение микроциркуляции, тромбоз и в конечном итоге гибель костной ткани.

"Тучные клетки – это "сигнализация" иммунитета. При COVID они активируются и выбрасывают медиаторы, способные усиливать воспаление, фиброз и тромбообразование", – объяснил руководитель центра превосходства Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

При этом хотя существуют препараты, способные стабилизировать эти клетки (например, противоаллергические), но их эффективность еще не доказана.





Наталья Сережникова ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины На сегодня нет данных, подтверждающих их эффективность при постковидном остеонекрозе. Ранее тучные клетки просто не рассматривались в контексте этого заболевания.

До этого Европейские ученые также обнаружили, что коронавирусная инфекция серьезно влияет на состояние сосудов, увеличивая их жесткость. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal после анализа данных более чем двух тысяч человек.

Уточняется, что у всех, кто перенес COVID-19 даже в легкой форме и без госпитализации, артерии оказались более жесткими по сравнению с теми, кто не болел. Это прямой признак старения сердечно-сосудистой системы и повышенного риска развития гипертонии, инфарктов и инсультов в будущем.

Еще одно последствие, зафиксированное после болезни, – это ускоренное старение мозга, спровоцированное стрессом из-за пандемии. При этом, болел человек или нет, неважно, выяснили британские ученые.

Специалисты проанализировали данные магнитно-резонансной томографии почти тысячи человек. Часть из них прошла обследование до пандемии, а другая – уже в 2021–2022 годах. Оказалось, что за два года мозг людей состарился в среднем на 5,5 месяца быстрее, чем это происходило бы в нормальных условиях.

При этом у тех, кто перенес коронавирус, также было отмечено снижение когнитивных функций: в частности ухудшилась скорость обработки информации и гибкость мышления.

"Сразу несколько систем"

COVID-19 действительно способен обострить некоторые заболевания, предупредила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

"Перенесенный COVID-19 мы рассматриваем как персистирующую вирусную инфекцию (когда возбудитель долгое время сохраняется в организме. – Прим. ред.), которая провоцирует и обостряет аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и остеоартроз. Вирус обладает высокой агрессивностью и продолжает присутствовать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни. Это разрушение часто связано с высокой белковой интоксикацией", – отметила она.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Любой аутоиммунный процесс часто начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции. Поэтому в основе нового подхода к лечению, например ревматоидного артрита, лежит принцип – сначала выявить и устранить инфекционную нагрузку, а только после этого иммунная терапия становится эффективной. Мы применяем протокол, предполагающий длительный прием противовирусных препаратов (аналогично терапии тяжелых форм герпеса) в сочетании с иммунными.

Такой комплексный подход позволяет вывести заболевание в стадию ремиссии, тогда как только иммунные препараты без противовирусной терапии часто не работают, добавила эксперт.

По словам специалиста, для восстановления метаболизма и структуры костной ткани, нарушенных вследствие воспаления, в лечение включается золедроновая кислота, что показывает положительные результаты: купирование болевого синдрома и восстановление уровня кальция.

"Группа риска данных осложнений не ограничивается возрастными пациентами: участились случаи среди молодых людей 30–40 лет, переболевших коронавирусом несколько лет назад. Причем чаще с такими проблемами обращаются женщины, что может быть связано с большим вниманием к своему здоровью и более тяжелым течением болевого синдрома", – подчеркнула Людмила Лапа.

Ключевым симптомом, при котором следует незамедлительно обратиться к врачу после COVID-19, является общее состояние внутреннего дискомфорта, сильная усталость, слабость и ощущение, что буквально "организм разваливается", заметила она.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Тревогу должны вызывать и потеря или извращение обоняния, скованность и боли в суставах (коленях, голеностопах), кашель с мокротой желто-белого или зелено-белого цвета, одышка, температура, предваряемая внутренним "тремором", а также системность поражения, когда симптомы проявляются не локально, а затрагивают сразу несколько систем, например суставы, ЖКТ и легкие.

Особое внимание после болезни нужно уделить и восстановлению организма, предупредил в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

"Восстановление важно начинать со здорового образа жизни. В первую очередь это 7–8 часов сна, при этом желательно ложиться до полуночи. Также важно не наедаться перед сном, потому что в таком случае организм будет нацелен на переваривание пищи, а не на отдых", – объяснил он.





Виктор Лишин врач-терапевт Само по себе питание – это половина нашего здоровья, поэтому необходимо правильно питаться. Я считаю, что невозможно питаться так, чтобы получать все витамины и микроэлементы из пищи, поэтому периодически нужно проверять уровень витаминов группы B, которые нужны для нервной системы и важны при постковидном синдроме. Также необходимо следить за витаминами D, С, А и Е, железом, цинком и селеном. И обязательно стоит сдать анализ на свертываемость крови после COVID и пройти осмотр у невролога.

Также терапевт напомнил, что нельзя нагружать организм активными тренировками сразу после болезни. Лучше начать с легких разминок, переходя к более тяжелым занятиям по мере восстановления.

"Обязательно нужно беречь и нервную систему, избегать стресса и перегрузок. В целом коронавирус заставляет людей нервничать, он действует на человеческую слабость, и людям, которые склонны к переживаниям, тяжелее восстанавливаться. Нужно беречь нервы, при необходимости обращаться к психологу, не надо пренебрегать такой помощью", – отметил он.

Кроме того, Лишин порекомендовал проверить печень и почки, а также узнать уровень холестерина после перенесенного COVID-19.