11 декабря, 17:45

Общество

Зеленоград готовит служебных собак для работы в зоне СВО

Фото: объединение культурных и досуговых центров Зеленоградского административного округа

Специалисты Зеленоградского кинологического центра совместно с ветеринарной клиникой с 2023 года занимаются обучением собак для службы в зоне СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что специалисты также сами учатся оказывать животным первую помощь в полевых условиях. Это делается в рамках проекта "Ветеринарно-тактическая медицина и кинология". Вдохновили активистов подвиги собак в годы Великой Отечественной войны.

Сначала собаки проходят отбор. Чаще всего выбирают немецких и восточноевропейских овчарок в возрасте от 6 до 12 месяцев – именно в этот период можно увидеть их характер и оценить способности.

Готовятся животные от полугода до года. Они учатся находить предметы по запаху. Например, распознавать взрывчатые вещества среди сильных посторонних запахов – масел, продуктов горения.

После обучения собаки отправляются на освобожденные территории, где адаптируются к местности и климату. Дальше их допускают до выполнения задач – поиска взрывчаток, охраны стратегических и военных объектов.

Сейчас в зоне СВО служат уже шесть собак, а обучаются еще три. Некоторые уже стали настоящими героями. Например, немецкие овчарки Патрон и Слава, работающие в Мариуполе, активно помогают бойцам обследовать помещения и транспорт, обеспечивают безопасность на охраняемых объектах.

Уже 500 кинологов обучились оказанию помощи служебным псам. Специалисты получают аптечки и литературу. Также разрабатывается амуниция для собак: кевларовые противоосколочные бронежилеты, тактические ошейники и поводки, шлейки с возможностью беспарашютного десантирования.

Каждый месяц работники ветклиники приезжают на освобожденные территории, чтобы обучить специалистов и оказать помощь бездомным животным. Также помогают волонтеры. Они собирают аптечки, корм и необходимые средства для животных.

К проекту могут присоединиться все желающие. Нужно обратиться по телефону 8 (499) 226⁠-14⁠-06 или по адресу Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10.

Ранее сообщалось, что москвичи перевели более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Средства горожане перечисляют на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных в электронных проектах.

животныеобществогород

