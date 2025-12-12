Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще двух беспилотников на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два БПЛА, летевшие на Москву в пятницу, 12 декабря, уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – отметил мэр.

Атаки вражеских дронов на столицу начались с ночи пятницы. В общей сложности средства ПВО сбили уже 12 дронов. На этом фоне в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения.



Воздушная гавань обеспечивает прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, возможны корректировки в расписании. При этом ситуация в пассажирских терминалах спокойная.

