ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила в Екатеринбурге теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия (ОПК) Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным службы, террористический акт планировал гражданин России 1985 года рождения. Он действовал по заданию украинских спецслужб.

При этом при попытке задержания подозреваемого, который уже забрал их схрона самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля жертвы, украинский куратор осуществил дистанционный взрыв. В результате злоумышленник погиб.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге задержали двух россиян, планировавших теракт против высокопоставленного военного Минобороны России. Мужчины действовали по заданию спецслужб Украины, с представителем которых общались в Telegram.

По информации ФСБ, они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего.

