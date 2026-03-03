Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:09

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила в Екатеринбурге теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия (ОПК) Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным службы, террористический акт планировал гражданин России 1985 года рождения. Он действовал по заданию украинских спецслужб.

При этом при попытке задержания подозреваемого, который уже забрал их схрона самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля жертвы, украинский куратор осуществил дистанционный взрыв. В результате злоумышленник погиб.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге задержали двух россиян, планировавших теракт против высокопоставленного военного Минобороны России. Мужчины действовали по заданию спецслужб Украины, с представителем которых общались в Telegram.

По информации ФСБ, они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика